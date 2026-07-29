Откривен узрок трагедије у којој су страдали трудница и њен син

Аутор:АТВ редакција
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Код Оџака су у тешкој саобраћајној несрећи страдали В.С. (27) и њен син (3) у понедјељак 27. јула када их је воз ударио на прузи док је била спуштена рампа.
Према сазнањима "Блица", В.С. која је возила аутомобил је према ријечима мештана ишла на гинеколошки преглед и хтјела је да заобиђе спуштену рампу.
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Несрећа се догодила између Оџака и Лалића, а мјештани тврде у разговору за поменути лист да имају незванична сазнања да је В.С. кренула да заобиђе спуштену рампу након што је видјела аутомобил који је био испред ње да је то успјешно урадио.
В.С. је, према ријечима мјештана, помислила због тога да је рампа у квару и да је због тога хтјела да заобиђе спуштену рампу. Рампа на том прелазу иначе функционише, али како даље наводи мјештанин, возачи тврде да умије рампа да се задржи мало дуже и након што је воз већ прошао.
"В. је била врло савјесна жена, изузетно посвећена дјеци, супругу и породици. Дивна и брижна мајка и нисмо могли да схватимо зашто је то урадила. Међутим, како смо незванично чули, десило се то да је неко прије ње заобишао рампу која је била спуштена, те да је В. помислила да се покварила и да је онда и она пробала да учини исто", каже мјештанка за поменути лист.
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Огласила се за поменути лист и пријатељица страдале жене. Тврди да је возач који је био испред ње прошао поред спуштене рампе.
"Сада смо чули да је један возач испред ње то помислио и провукао се између спуштених рампи, а В. помислила исто и слиједећи његов примјер кренула да обилази рампу и стравично страдала са сином. Ето шта може да уради један непромишљен потез!", рекла је и додала:
"Судећи по томе да знамо колико је била одговорна, колико је увијек пазила да су јој дјеца прописно везана у колима и колико је пазила на њих, овај нам се сценарио чини истинит. Не вјерујемо да би она угрозила свој, а поготово не живот свог дјетета. Она није била бахата. Један погрешан корак и ето несреће која нас је све завила у црно".
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Страдала жена и дијете су данас сахрањени. Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Сомбору, прикупљају се сви релеватни докази за утврђивање свих околности догађаја укључујући и изузимање видео снимака.
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