Све врви од полиције, блокирана улица у Сарајеву након пуцњаве

Аутор:АТВ редакција
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Вечерас у 19.25 часова на Башчаршији у Сарајеву дошло је до употребе ватреног оружја. Пуцњава се догодила у улици Кундурџилук испред бројних угоститељских објеката и трговина.
То је изазвало панику међу гостима, бројним пролазницима и туристима.
Улица је блокирана за пролаз, а полицијски службеници осигуравају мјесто пуцњаве.
Хроника
Пуцњава на Башчаршији, испаљено више метака
За сада нема информација да ли има повријеђених особа нити да ли је полиција ухапсила особу која је пуцала из оружја.
Из Оперативног центра Управе полиције МУП-а КС су за Кликс рекли да су полицијски службеници упућени на локацију и да ће више информација бити познато ускоро.
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