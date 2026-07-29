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Све врви од полиције, блокирана улица у Сарајеву након пуцњаве

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 20:44

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Полицајци блокирали улицу након пуцњаве на Башчаршији.
Фото: Klix video/Screenshot

Вечерас у 19.25 часова на Башчаршији у Сарајеву дошло је до употребе ватреног оружја. Пуцњава се догодила у улици Кундурџилук испред бројних угоститељских објеката и трговина.

То је изазвало панику међу гостима, бројним пролазницима и туристима.

Улица је блокирана за пролаз, а полицијски службеници осигуравају мјесто пуцњаве.

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За сада нема информација да ли има повријеђених особа нити да ли је полиција ухапсила особу која је пуцала из оружја.

Из Оперативног центра Управе полиције МУП-а КС су за Кликс рекли да су полицијски службеници упућени на локацију и да ће више информација бити познато ускоро.

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Тагови :

Сарајево

Пуцњава

пуцњава на Башчаршији

МУП Кантон Сарајево

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