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Пуцњава на Башчаршији, испаљено више метака

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 20:14

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Данас око 18 часова, у улици Кундурџилук на Башчаршији дошло је до пуцњаве, наводе медији. Свједоци тврде да се чуло најмање пет пуцњева те да су три метка завршила у објекту.

Према изјавама свједока, непозната особа испалила је више метака према радњи, односно угоститељском објекту који се налази у овој прометној улици у самом срцу Сарајева.

Ове информације засад нису званично потврђене.

Пуцњава је изазвала панику међу бројним грађанима и туристима који су се у том тренутку налазили на Башчаршији. Након што су одјекнули пуцњи, људи су се почели склањати и бјежати из Кундурџилука и околних улица.

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“Одједном се зачуло више пуцњева. Туристи су почели бјежати, људи су се склањали у околне радње и објекте”, испричао је један од свједока.

За сада нема званичних информација о томе је ли у пуцњави било повријеђених особа.

Више информација биће познато накнадно.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

Сарајево

Пуцњава

пуцњава на Башчаршији

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