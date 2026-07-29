Пуцњава на Башчаршији, испаљено више метака

Аутор:АТВ редакција
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Данас око 18 часова, у улици Кундурџилук на Башчаршији дошло је до пуцњаве, наводе медији. Свједоци тврде да се чуло најмање пет пуцњева те да су три метка завршила у објекту.
Према изјавама свједока, непозната особа испалила је више метака према радњи, односно угоститељском објекту који се налази у овој прометној улици у самом срцу Сарајева.
Ове информације засад нису званично потврђене.
Пуцњава је изазвала панику међу бројним грађанима и туристима који су се у том тренутку налазили на Башчаршији. Након што су одјекнули пуцњи, људи су се почели склањати и бјежати из Кундурџилука и околних улица.
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“Одједном се зачуло више пуцњева. Туристи су почели бјежати, људи су се склањали у околне радње и објекте”, испричао је један од свједока.
За сада нема званичних информација о томе је ли у пуцњави било повријеђених особа.
Више информација биће познато накнадно.
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