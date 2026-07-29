Хиљаде живота изгубљено: Најављен нови удар и могућа поскупљења

Аутор:АТВ редакција
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Нови топлотни талас се очекује у Европи ове недјеље, што је довело до упозорења на пожаре за дијелове југозападне Француске и сјеверне Шпаније, према Европском систему за информације о шумским пожарима.
Западна Европа је забиљежила најтоплији јун у историји, након што су продужени периоди екстремне врућине подигли температуре на рекордне нивое у неколико земаља. Посљедице нису ограничене само на нелагодност становништва.
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Топлотни таласи су такође оптеретили здравствене системе и проузроковали значајну штету пољопривредним усјевима.
Четири кључне бројке показују обим топлотног таласа који је погодио регион. Према подацима Коперникус службе за климатске промјене Европске уније, Западна Европа је забиљежила свој најтоплији јун у историји, са просјечном температуром од 20,74 степена Целзијуса. То је 3,06 степени Целзијуса више од јунског просјека од 1991. до 2020. године, чиме је оборен претходни рекорд постављен у јуну 2025. године, извјештава "Еуроњуз".
Широм Европе, ово је био други најтоплији јун у историји, а Енглеска и Француска су забиљежиле своје најтоплије јуне у историји. Њемачка је такође забиљежила свој други најтоплији јун, са новим рекордним максимумом за земљу.
Више од 10.000 додатних смртних случајева забиљежено је током топлотног таласа крајем јуна, према подацима ЕуроМОМО, европског система за праћење морталитета.
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Више од 9.000 смртних случајева било је међу особама старијим од 65 година, а најмање 5.764 додатних смртних случајева забиљежено је само у Француској.
Национална агенција за јавно здравље Француске саопштила је да је број умрлих био 36 процената већи од очекиваног, што је највећи број умрлих од топлотног таласа 2003. године. Висок број умрлих покренуо је питања о спремности Француске за екстремне врућине. Опсежне реформе су спроведене након смртоносног топлотног таласа 2003. године, али критичари кажу да нису биле довољне да заштите становништво од најгорих посљедица екстремних врућина, преноси "Б92".
Крајем јуна, премијер Себастијан Лекорну сазвао је хитну сједницу владе како би процијенио како би се земља могла боље припремити за будуће топлотне таласе. Анализа независне непрофитне Јединице за енергетску и климатску обавјештајну службу (ЕЦИУ) проценила је да би јунски топлотни талас могао смањити вриједност жетве житарица у Европи за око двије милијарде евра.
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Француска и Мађарска чине скоро три четвртине процијењених губитака. Процењено је да је жетва житарица у Француској смањена за 4,1 милион тона, у вриједности од око 891 милион евра, након што је екстремна врућина погодила усјеве пшенице и кукуруза у раној фази.
Мађарска је такође претрпјела велике губитке, изгубивши процијењених 2,4 милиона тона житарица у вриједности од 444 милиона евра. Аналитичар ЕЦИУ-а Том Ланкастер рекао је да је топлотни талас дошао у "страшно вријеме за европске произвођаче житарица", погодивши развој усјева и смањујући приносе широм континента.
"Ово ће финансијски погодити пољопривреднике, смањивши њихове приходе и истовремено угрозивши безбједност хране у Европи", рекао је он.
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ЕЦИУ је упозорио да ће губици вјероватно учинити Европу зависнијом од увоза и да би цијене сировина могле да порасту на свјетском тржишту, у зависности од резултата жетве на јужној хемисфери до краја године.
Научници су упозорили да јунски топлотни талас није био изолован догађај. Коперникус служба за климатске промјене забиљежила је велике топлотне таласе у западној Европи током маја, јуна и почетка јула, са рекордно високим температурама површине мора које су допринијеле екстремним условима.
Ове недјеље се у Европи очекује нови топлотни талас, што је довело до упозорења на пожаре у дијеловима југозападне Француске и сјеверне Шпаније, према подацима Европског система за информације о шумским пожарима. Очекује се и пораст температуре у Уједињеном Краљевству и Португалу.
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Најновији талас високих температура допринио је шумским пожарима широм Француске и Шпаније, посебно у областима око шпанске пријестонице Мадрида. Званичници тамо упозорили су да су ово најгори пожари које је регион икада видио.
Према извјештају о стању климе у Европи за 2025. годину, Европа је континент који се најбрже загријава на свијету, са температурама које расту око двоструко више од глобалног просјека.
Извјештај упозорава да ће, како се клима наставља загријавати, топлотни таласи постајати чешћи и интензивнији, јављајући се раније у пролеће и касније током године.
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