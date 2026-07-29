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Аутомобил слетио са пута, повријеђена жена

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 19:26

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У саобраћајној несрећи која се догодила данас око 16 часова на магистралном путу Мостар - Столац, повријеђена је једна особа.

Према доступним информацијама, аутомобил марке Ауди слетио је с пута. Повријежена жена возилом Хитне медицинске помоћи превезена је у мостарску болницу, гдје јој је пружена помоћ љекара.

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Саобраћај се на мјесту несреће одвија успорено, наизмјеничним пропуштањем возила.

Увиђај обављају припадници ПС Столац, након чега би требало бити познато више детаља о узроку несреће.

(ХерцеговинаИнфо)

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Тагови :

Мостар

Саобраћајна несрећа

повријеђена жена

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