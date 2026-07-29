Аутомобил слетио са пута, повријеђена жена

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се догодила данас око 16 часова на магистралном путу Мостар - Столац, повријеђена је једна особа.
Према доступним информацијама, аутомобил марке Ауди слетио је с пута. Повријежена жена возилом Хитне медицинске помоћи превезена је у мостарску болницу, гдје јој је пружена помоћ љекара.
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Саобраћај се на мјесту несреће одвија успорено, наизмјеничним пропуштањем возила.
Увиђај обављају припадници ПС Столац, након чега би требало бити познато више детаља о узроку несреће.
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