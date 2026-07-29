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Фудбалери Борца циљају побједу у Кишињеву

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 20:10

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Фудбалери Борца
Фото: АТВ

Фудбалери бањалучког Борца отпутовали су у Кишињев са три гола предности, али “црвено плави” поручују да су пред реванш са Петрокубом чврсто на земљи.

Циљ је, кажу, да се на стадиону “Зимбру” новом европском побједом овјери пласман у треће коло квалификација за Конференцијску лигу.

Стручни штаб за реванш са Петрокубом неће моћи да рачуна само на капитена Срђана Граховца који је због повреде и даље ван строја, док су сви остали играчи спремни за европски испит. Санди Огринец хвали тимску хемију која је, истиче, један од кључних детаља на путу ка успјеху.

Двобој на стадиону „Зимбру“ на програму је сутра са почетком у 19.00 часова, а бољи из двомеча Петрокуб – Борац иде на укупног побједника дуела између Сутјеске и Витебска. Бјелоруска екипа у првој утакмици славила је са 3:0.

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Тагови :

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ФК Борац

Бањалука

утакмица

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