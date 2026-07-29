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Инфантино пријети: Ако не пристанете на продају Свјетског остајете без милиона

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 15:02

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Инфантино пријети: Ако не пристанете на продају Свјетског остајете без милиона
Фото: Tanjug/AP/Eduardo Verdugo

Ђани Инфантино је челницима чланица ФИФА поручио да би могли остати без исплате од 30 милиона долара ако не подрже његов план о продаји удјела у Свјетском првенству, те им је дао само 53 дана да одлуче.

У уторак је ФИФА открила планове за оснивање нове подружнице која би управљала комерцијалним правима и организацијом Свјетског првенства и других великих турнира, при чему је Инфантино потврдио да би нова компанија Форвард Ентерпрајс била отворена за спољна капитална улагања.

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Инфантинове планове оштро је критиковала УЕФА, оптуживши ФИФА да покушава продати "душу" фудбала, док "Индепендент" сазнаје да водеће европске личности већ расправљају о пријетњи бојкотом.

Међутим, за усвајање приједлога потребна је само проста већина (изнад 50 одсто) гласова од 211 чланица ФИФА, као и подршка Савјета ФИФА.

Инфантино планира продати удјеле у Свјетском првенству приватним инвеститорима.

У писму упућеном савезима чланицама, у које је "Индепендент" имао увид, Инфантино је обећао да би национални савези у наредном четворогодишњем циклусу од 2027. до 2031. године имали корист од повећања финансирања из програма са око 8 милиона на 20 милиона долара, уколико се оснује нова подружница ФФЕ.

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Поред тога, у писму се наводи да би једнократна исплата од додатних 20 милиона долара била стављена на располагање савезима чланицама који 19. септембра гласају за Инфантинове приједлоге. У писму се потом упозоравају савези чланице да би њихово финансирање за циклус 2027/2031. износило само 10 милиона долара ако гласање не прође, што значи да би остали без 30 милиона долара.

Компанија Трајв Етернал, на чијем је челу Џошуа Кушнер, брат Џареда Кушнера, зета америчког предсједника Доналда Трампа — требала би предводити нову инвестицију за коју из ФИФА тврде да би могла прикупити 4,2 милијарде долара.

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Тагови :

Ђани Инфантино

ФИФА

Свјетско првенство у фудбалу

Свјетско првентсво

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