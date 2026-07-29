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Нејмар се опростио од Бразила

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 13:09

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Нејмар се опростио од Бразила
Фото: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

Нејмар, један од највећих бразилских фудбалера, званично је потврдио да више неће играти за репрезентацију. Тридесетчетворогодишњи нападач је објавио своју одлуку након побједе Сантоса над Универзитетом Централ резултатом 4:2.

Опроштај послије 130 наступа

У емотивној изјави, Нејмар је рекао да је дао све за дрес своје земље. „Моје вријеме са репрезентацијом је завршено. Исписао сам историју, био сам веома срећан, дао сам своју крв, свој живот и увијек сам се борио за жути дрес, али сада то више не желим да радим“, рекао је.

Он оставља репрезентацију као њен најбољи стријелац свих времена са 80 голова у 130 наступа. Посљедњи пут је играо за Бразил на Свјетском првенству 2026. године, гдје је тим елиминисан у осмини финала поразом од Норвешке резултатом 2:1. Нејмар је у тој утакмици постигао пенал, али није успио да спријечи елиминацију, па је у сузама напустио стадион МетЛајф у Њу Џерзију.

Реакције на оптужбе у клубу

Фудбалер се такође осврнуо на медијске извјештаје да је вређао млађе саиграче Габријела Буонтемпа и Жоаа Ананијаса након ремија Сантоса са Шапекоенсеом. Он је одлучно негирао такве тврдње.

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Нејмар: Покушао сам, сада је крај

„Тужно је и љути ме, али није моја кривица. Такве приче допиру до много људи. Послије утакмице сам само рекао да морамо бити бољи и да не можемо лако губити бодове“, рекао је Нејмар.

Додао је да као капитен има право да укаже на грешке тима. „Рекао сам да ћемо им се осветити сљедеће године, ако знате на шта мислим. Као капитен имам свако право да то кажем. Лукас Верисимо и Габигол су рекли исто“, закључио је.

(индекс)

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Тагови :

Нејмар

Свјетско првенство 2026

Бразил

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