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Скандал за ФИФА – због тога је оштећена Швајцарска

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 07:39

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Судија Жоао Пињеиро из Португала даје црвени картон швајцарском играчу Брелу Емболоу (7) током четвртфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Швајцарске у Канзас Ситију, Мисури, у суботу, 11. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ed Zurga

Међународни одбор фудбалских асоцијација (ИФАБ), тијело одговорно за Правила игре, издао је појашњење у вези са примјеном ВАР технологије током Свјетског првенства 2026. године, отварајући нову дебату о једној од најконтроверзнијих судијских одлука на турниру.

У објашњењу које је објавио ИФАБ наводи се да се ВАР може користити у случајевима погрешне идентификације играча који је добио жути картон, али не и за преиспитивање или поништавање саме дисциплинске одлуке.

"Жути картон, који није други жути картон, може се преиспитати искључиво ради утврђивања идентитета играча који је кажњен. Сам прекршај не може бити предмет преиспитивања или измјене“, наводи се у појашњењу ИФАБ-а.

Ово тумачење довело је у питање одлуку донијету у четвртфиналној утакмици између Аргентине и Швајцарске, која је завршена побједом Аргентине од 3:1, преноси б92.

На тој утакмици, судија је прво показао Леандру Паредесу жути картон због прекршаја над Брилом Емболом. Након ВАР интервенције, закључено је да је дошло до погрешне идентификације и Паредесов картон је поништен. Истовремено, Емболо је добио жути картон због симулирања, што му је био други жути картон на утакмици и аутоматски је искључен.

Међутим, према новом појашњењу ИФАБ-а, таква одлука није била у складу са правилима. ВАР је могао да реагује само ако је играч који је добио картон погрешно идентификован, али није имао овлашћење да промијени разлог казне или да замијени првобитну дисциплинску одлуку новом.

Другим ријечима, према тумачењу ИФАБ-а, Емболо није требало да буде искључен јер је у том случају дошло до неправилне примјене ВАР протокола.

Та одлука је директно утицала на резултат четвртфинала Свјетског првенства јер су Гаучоси искористили играча више и пласирали се у полуфинале Свјетског првенства.

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Тагови :

Швајцарска

Свјетско првенство 2026

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