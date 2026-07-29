Црно-бијели желе Николу Миротића

Аутор:АТВ редакција
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Послије финансијског слома Монака многи кошаркаши остали су без клуба, а један од оних који траже "удомљење" јесте и Никола Миротић, један од најбољих играча у Европи.
Како преноси грчки портал "Спорт Дог", ПАОК је тај који жели да направи историјски бум у европској кошарци, те би послије ангажовања Џедија Османа да доведе још једну кошаркашку звезду.
- ПАОК покушава да реализује нову трансфер-бомбу и доведе Николу Миротића. Велико интересовање навијача додатно је охрабрило челнике клуба. ПАОК је распродао свих 6.000 сезонских улазница за дворану у Пилаји, па је власник Аристотелис Мистакидис наводно дао зелено свјетло за још једну велику инвестицију - наводи поменути портал.
Такође, према писању истог портала, у трци за потпис је и Партизан, поред Фенербахчеа, Бешикташа, Ефеса, Хапоела и Макабија, који се такође доводе у везу са Николом Миротићем. Ипак, "најгласнија" је прича око ПАОК-а, а видјећемо шта ће нам наредни дани донијети.
(Телеграф)
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