Додик: Саучешће породицама погинулих и солидарност са повријеђенима након земљотреса у Јапану

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Након снажног земљотреса у подручју Кумамото, изражавам дубоко саучешће породицама погинулих и солидарност са повријеђенима, спасилачким службама и свим људима погођеним овом несрећом, рекао је предсједник Милорад Додик.
Додик је подсјетио да Бањалука и Република Српска осјећају ову трагедију и лично.
- Инжењери и технологија из Кумамотоа радили су у нашем "Инцелу", оставили знање, пријатељства и мостове сарадње које цијенимо. Због те везе бол је дубљи, а наша подршка искрена. У име Републике Српске, упућујем ријечи поштовања и охрабрења народу Јапана. Знајте да смо мислима уз све људе погођене овом непогодом - навео је Додик у објави на Иксу.
Након снажног земљотреса у подручју Кумамото, изражавам дубоко саучешће породицама погинулих и солидарност са повријеђенима, спасилачким службама и свим људима погођеним овом несрећом.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 29, 2026
Бањалука и Република Српска осјећају ову трагедију и лично: инжењери и технологија из…
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