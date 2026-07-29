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Додик: Саучешће породицама погинулих и солидарност са повријеђенима након земљотреса у Јапану

29.07.2026 09:23

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Након снажног земљотреса у подручју Кумамото, изражавам дубоко саучешће породицама погинулих и солидарност са повријеђенима, спасилачким службама и свим људима погођеним овом несрећом, рекао је предсједник Милорад Додик.

Додик је подсјетио да Бањалука и Република Српска осјећају ову трагедију и лично.

- Инжењери и технологија из Кумамотоа радили су у нашем "Инцелу", оставили знање, пријатељства и мостове сарадње које цијенимо. Због те везе бол је дубљи, а наша подршка искрена. У име Републике Српске, упућујем ријечи поштовања и охрабрења народу Јапана. Знајте да смо мислима уз све људе погођене овом непогодом - навео је Додик у објави на Иксу.

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Милорад Додик

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