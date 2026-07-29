Догодило се у секунди: Погледајте како се електрични мотоцикл претворио у буктињу

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Ватрогасни командир града Торонта, Џим Џесоп, подијелио је овај видео на X-u, у којем се види електрични мотоцикл који се запалио испред куће.
Пуњење електричног скутера није добро завршило, а дефинитивно упозорава брзина којом је плануо. Ово је још једно упозорења да електричне ромобиле и скутере пуните на сигурној удаљености од објеката који су запаљиви.
Yesterday an e-bike burst into flames outside a residence with lithium ion battery cells becoming dangerous projectiles. @Toronto_Fire firefighters are facing these far too frequently and they present unique challenges-flying battery cells, toxic smoke, extreme smoke as examples pic.twitter.com/k3Kw6vKgXH— Jim Jessop (@ChiefJessopTFS) July 27, 2026
– Ватрогасци се с тим суочавају пречесто и ти случајеви представљају јединствене изазове, укључујући отровни дим као примјер, навео је у објави, преноси ХАК.
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