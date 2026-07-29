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Догодило се у секунди: Погледајте како се електрични мотоцикл претворио у буктињу

29.07.2026 10:12

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Догодило се у секунди: Погледајте како се електрични мотоцикл претворио у буктињу
Фото: X

Ватрогасни командир града Торонта, Џим Џесоп, подијелио је овај видео на X-u, у којем се види електрични мотоцикл који се запалио испред куће.

Пуњење електричног скутера није добро завршило, а дефинитивно упозорава брзина којом је плануо. Ово је још једно упозорења да електричне ромобиле и скутере пуните на сигурној удаљености од објеката који су запаљиви.

– Ватрогасци се с тим суочавају пречесто и ти случајеви представљају јединствене изазове, укључујући отровни дим као примјер, навео је у објави, преноси ХАК.

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Таг :

пожар

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