Од Тесле до Халијарда: Амерички Конгрес разматра мјесец посвећен српском насљеђу

Аутор:АТВ редакција
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Пет чланова америчког Конгреса поднијело је у Представничком дому резолуцију којом се предлаже да се фебруар прогласи за мјесец српско-америчког насљеђа, наводећи да је важно да се препознају и прославе достигнућа, насљеђе и културни допринос српских Американаца и њихова улога у јачању САД.
Предлагачи резолуције истичу да су Срби у Америци, још од 19. вијека, дали значајан допринос развоју америчког друштва у областима науке, медицине, технологије, привреде, војске, јавне службе, културе, умјетности и спорта.
Посебно се наглашава историјско савезништво Србије и САД током Првог и Другог свјетског рата, допринос Николе Тесле развоју модерне цивилизације, као и Операција Халијард - највећа акција спасавања савезничких пилота иза непријатељских линија у историји.
У резолуцији се истиче и да су српски имигранти основали заједнице широм Америке које настављају да доприносе расту и просперитету нације као и да су показали непоколебљиву посвећеност принципима демократије, слободе и грађанског ангажмана као лојални и патриотски грађани, саопштено је из Амбасаде Србије у САД.
Наводи се да избор фебруара није случајан, пошто у том мјесецу Србија обиљежава Дан државности.
Предложени мјесец српско-америчког насљеђа представљао би прилику да се сваке године широм САД организују образовни, културни и јавни програми посвећени историји, достигнућима и насљеђу српско-америчке заједнице.
Такође, народ САД се позива да обиљежи мјесец српско-америчког насљеђа одговарајућим церемонијама, активностима и образовним програмима који славе богату историју и доприносе српских Американаца и везе између САД и Србије.
Предлагачи резолуције су чланови Конгреса Клаудија Тени из Њујорка која је и копредсједавајућа Српског кокуса, Емануел Кливер из Мисурија, Скот Фицџералд из Висконсина, Ана Паулина Луна са Флориде и Викторија Спартз из Индијане.
Њоме је потврђена снажна двостраначка подршка иницијативи за одавање признања историји, култури и доприносу српске заједнице развоју САД.
У резолуцији се, такође, указује на процјену да широм САД живи око 1.000.000 Американаца српског поријекла, те да су српски Американци допринијели сваком аспекту америчког друштва, укључујући војску, владу, јавну службу, бизнис, науку, медицину, право, образовање, технологију, атлетику и умјетност.
Подсјећа се да је српско-амерички научник Никола Тесла дао револуционарни допринос развоју модерне електричне енергије и технолошких иновација које су трансформисале САД и свијет.
Истиче се да су српски Американци часно служили у Оружаним снагама САД у сваком већем сукобу од свог доласка у Америку, показујући храброст, жртву и оданост Сједињеним Државама.
Подсјећа се да је амерички предсједник Вудро Вилсон одао почаст савезништву и пријатељству између САД и Србије током Првог свјетског рата издавањем прогласа којим се признаје храброст и жртве српског народа и наредбом да се српска национална застава вијори изнад Бијеле куће 28. јула 1918. године, што је ријетка историјска почаст страној нацији.
Амбасада Србије изразила је захвалност конгресменима који су подржали ову иницијативу и вјерује да ће она допринијети даљем јачању пријатељства између Србије и САД, као и бољем упознавању америчке јавности са доприносом заједнице Американаца српског поријекла развоју америчког друштва, преноси Срна.
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