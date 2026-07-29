Милана Васића косовска полиција повела на информативни разговор

Аутор:АТВ редакција
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Глумац Милан Васић испричао је да га је косовска полиција позвала на информативни разговор уочи културно-умјетничког програма у манастиру Светих архангела код Призрена. Како тврди, добио је и папир са правилима понашања и списком онога што током наступа не смије да пјева и говори.
У недјељу, 26. јула, у манастиру Светих архангела обиљежен је празник Светог архангела Гаврила. Литургији је присуствовао велики број вјерника, које су припадници косовске полиције претресали на улазу у порту манастира. Након богослужења одржан је културно-умјетнички програм, током којег су наступила фолклорна друштва и Милан Васић.
Глумац је у јутарњем програму РТС-а открио шта се дешавало прије његовог наступа и признао да је био забринут јер је са њим била читава породица.
– Ја се већ пет година Косовом бавим на свој начин, до сада нисам имао овакву ситуацију. Било је много тензија... Ноћ прије тога ми је јављено да ће бити много полиције као на Газиместану, цијела породица ми је била ту и због тога сам се плашио. У путу сам имао тензију, када сам дошао тамо имао сам обезбијеђено мјесто гдје сам паркирао аутомобил, а онда су ми претресли возило. Очекивао сам да је то то, спремам се и облачим ношњу, међутим, звали су ме на информативни разговор са командиром и пет-шест полицајаца – испричао је Милан Васић.
Како је објаснио, полицију је занимало шта ће радити током програма, чији је културни дио сам организовао. Тврди да су му том приликом саопштили шта смије, а шта не смије да пјева.
– Информативни разговор је био да виде шта ћу ја да радим, јер то је мој концепт, ја сам организатор културног дијела. Говорили су ми шта смијем, шта не смијем да пјевам, дали су ми папир са правилима понашања. Нажалост, касније сам читао, јер у једној ставки пише да не смију да се користе националне заставе, пјевање о Метохији, било коју пјесму коју имам у којој се помиње Метохија не смијем да пјевам, све што је везано за Косово за њих у негативном контексту. Ја сам избацио све своје пјесме, није ми жао, јер ми циљ није био да тог дана показујем колики сам Србин, самим тим што сам ту и окупио рекордан број, око 3.000 људи – рекао је Васић.
Васић је због изречених упозорења размишљао које нумере може да изведе, а да у њима нема ријечи које су означене као спорне.
– Ја сам питао командира да ли смијем уопште да пјевам. Али ако ја поменем нешто од забрањеног, они ће реаговати, прекидају концерт, воде ме или шта већ раде. Размишљао сам тада које пјесме имају ријечи које су забрањене. Пјевао сам старе српске пјесме. Када сам оставио сина да спава, видио сам снајперисте преко пута мене. Није свеједно због народа који је ту и све види, ја сам рекао себи да то морам да урадим јер никога не вријеђам. Успјели смо у томе, јер није било ниједног инцидента – рекао је Милан Васић.
Глумац је примјетио да су окупљени на почетку били уздржани, што је повезао са недавним догађајима на Газиместану, гдје су поједини људи хапшени због пјевања. Ипак, каже да је касније међу вјерницима видио велику срећу.
– Срећа је што су били ту, што се све то дешавало у манастиру, али први пут сам примјетио и не замјерам, зато што је било дешавање на Газиместану и људи су хапшени јер су пјевали, па је сада било мало са резервом. Али сам видио велику срећу у очима, људи су ми прилазили из различитих дијелова Југославије. Поносан сам што је на крају било без инцидената – рекао је Милан Васић.
(Курир)
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