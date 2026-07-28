Мала Цана дошла на гроб Андрије Бајића, па направила драму због сахране Оливере Катарине

Аутор:АТВ редакција
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Мала Цана стигла је и данас, да посјети гроб покојног партнера Андрије Бајића који је сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу.
Наиме, она је данас стигла на гробље, па се шокирала када је угледала гомилу свјежег цвијећа.
Цана је одмах почела да паничи, али је сазнала да је данас, 28. јула, поред Бајића сахрањена умјетница, Оливера Катарина.
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Пјевачица је стигла у друштву блиских људи, без Андријине породице, па прво запалила свијећу.
Све вријеме је плакала док је држала свијећу у рукама, а људи који су били са њом су објашњавали због чега је Оливера сахрањена у истом гробу као и Андрија.
Кћерке покојног Андрије Бајића су у недељу, 26. јула из породичне куће у Београду избациле све ствари пјевачице познате као Мала Цана и оставиле их на улици.
Затечена призором, пјевачица је одмах позвала полицију, која је интервенисала у најкраћем року.
Након што су обавили разговор са Малом Цаном, полицијски службеници су ушли у дом како би чули и другу страну приче. У међувремену, потресена пјевачица се огласила и признала да је у потпуном шоку, преноси Телеграф.
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