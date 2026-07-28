Монструм се убио кад је схватио да је Коста мртав? Хтио је само једно

Аутор:АТВ редакција
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Нертил Рефит Бузи, који је у петак у селу Видиште у Албанији отео своју бившу вјереницу Розалинду након што је убио њеног оца Косту и мајку Лелу, извршио је самоубиство када је схватио да му је бивши таст подлегао повредама.
Готово девет сати преговарачи и тужилац покушавали су да убиједе осумњиченог да се преда. У аутомобилу у којем је као таоца држао бившу вјереницу, Рефит, познат и као Нертил Бузи, није говорио о томе како да се спасе, већ о животу за који је вјеровао да му је уништен заједно са 730.000 фунти (око 852.000 евра) за које је тврдио да их је изгубио.
Повремено је тражио време да размисли, питао да ли ће му новац бити враћен и колико година затвора га чека. Када је сазнао да је његов бивши таст преминуо, пустио је дјевојку, а неколико тренутака касније извршио самоубиство.
Албански медији, позивајући се на поуздане изворе, сада откривају детаље преговора који су вођени на сеоском путу недалеко од Видиште код Росковца, гдје је Нертил у аутомобилу сатима држао Розалину као таоца.
Према изворима, Нертил је злочин оправдавао тврдњом да су му родитељи бивше вјеренице дуговали 730.000 фунти, новац за који је рекао да га је зарадио у плантажама канабиса у Великој Британији, гдје је, како је тврдио, једно вријеме био заточен и злостављан.
"Мој живот више не вриједи. Новац не могу да вратим, а у затвор не желим да идем", наводно је рекао тужиоцу Кристију Ђорђију, који је готово три сата преговарао са 35-годишњаком.
Током читавог разговора непрестано се враћао на исто питање.
"Да ли ћу добити тај новац, јер сам њиме желео да изградим свој живот?", питао је.
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Како би га задржали у комуникацији и убједили да се преда, преговарач и тужилац објаснили су му да ће његове тврдње бити истражене и да ће, уколико се утврди да је новац уложен у имовину, она бити блокирана и продата како би му средства била враћена.
Међутим, његова забринутост није се односила само на новац.
"Колико година затвора ћу добити? Не желим да идем у затвор. Већ сам био тамо и знам колико је тешко", наводно је рекао Нертил Бузи.
Преговарачи су покушали да му објасне да ће се, уколико се преда без изазивања нових посљедица, то узети у обзир и приликом одређивања казне.
"Били смо уплашени све док је држао дјевојку као таоца у аутомобилу. Изгледа да је желио да буде сигуран да његова бивша вјереница није умешана у причу о новцу", рекао је један извор.
Према ријечима истог извора, Нертил Бузи је током преговора повремено тражио вријеме да размисли. Пресудан тренутак наступио је након што је ослободио Розалину и, то када је, сазнао да је његов бивши таст преминуо. Неколико тренутака касније извршио је самоубиство.
"Било је немогуће зауставити га. Учинили смо све што смо могли и примијенили све технике", рекао је извор.
Током преговора непрестано је понављао исту реченицу:
"Мој живот је завршен. Мој живот је завршен."
Иако је починилац извршио самоубиство, тужилаштво наставља истрагу његових тврдњи о 730.000 фунти. Розалина Плака, студенткиња, дала је прелиминарну изјаву, али ће поново бити саслушана, пошто је непосредно након догађаја била у тешком психичком стању.
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Подсјетимо, Нертил је у петак 24. јула у зору ушао у кућу своје бивше вјеренице, гдје је усмртио њеног оца Косту, а тешко ранио њену мајку Лелу, која је касније преминула у болници. Трагедија је завршена тако што је отео бившу вјереницу, а затим извршио самоубиство након завршетка полицијске опсаде, преноси Телеграф.рс.
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