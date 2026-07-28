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У ресторану наплатили боравак кућног љубимца за столом: Скупље од кафе

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 20:14

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У ресторану наплатили боравак кућног љубимца за столом: Скупље од кафе
Фото: pexels

Иако је настао још 2024. године, рачун из једног угоститељског објекта поново је доспио у жижу јавности и постао популаран на друштвеним мрежама.

Наиме, гост једног кафића у Новој Вароши остао је затечен када је, уз рачун за поручено пиће, приметио и несвакидашњу ставку: "боравак кућног љубимца за столом", која му је наплаћена 500 динара.

Посебну пажњу привукла је чињеница да је овај трошак био већи од цијене пића које је гост наручио. Наиме, обична нес кафа у истом угоститељском објекту коштала је 460 динара, па је боравак пса за столом наплаћен скупље од саме конзумације.

Иако није неуобичајено да поједини ресторани и кафићи имају посебна правила за госте који долазе са кућним љубимцима, многе је изненадило то што је ова услуга евидентирана на званичном фискалном рачуну.

Фотографија рачуна поново је покренула полемику на друштвеним мрежама. Док једни сматрају да угоститељи имају право да наплате додатне трошкове одржавања простора уколико дозвољавају улазак кућним љубимцима, други оцјењују да би гости о таквој накнади морали да буду јасно обавијештени прије него што сједну за сто.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Србија

ресторан

Кућни љубимци

фискални рачун

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