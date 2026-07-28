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Нападач из Париза који је повриједио три жене пребачен на психијатрију

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 21:24

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Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.
Фото: Darya Sannikova/Pexels

Француске власти укинуле су притвор осумњиченом за недавни напад ножем у Паризу због менталног поремећаја и пребациле га у психијатријску установу, саопштено је из канцеларије јавног тужиоца.

"Након прегледа који је обављен данас, здравствено стање осумњиченог је утврђено као неспојиво са полицијским притвором", наведено је у саопштењу.

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Осумњичени је наводно одведен на психијатријско одјељење париске полицијске управе, преноси лист "Фигаро".

"Истрага о прошлости осумњиченог помогла је да се утврди да је био на психијатријском лијечењу. Међутим, раније је био непознат полицији и органима за спровођење закона", појашњено је у саопштењу.

Француски медији извјестили су 27. јула да је мушкарац ножем избо три жене у сјеверозападном дијелу Париза, од којих су двије задобиле тешке повреде.

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Полиција је касније привела осумњиченох старог 31 годину.

(Срна)

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напад ножем

повријеђене жене у Паризу

Француска

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