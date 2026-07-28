Горе мреже: Турчин запјевао "Весели се српски роде", па дигао 3 прста

Аутор:АТВ редакција
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Србија је одувијек важила за земљу отвореног срца, познату по гостопримству, топлини људи и обичају да сваког госта дочека као свог.
Многи који су је посјетили истичу да су их управо храна, музика и посебна енергија људи највише освојили.
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У то се увјерио и Јунус Емре Доган, јавности познатији као "Турчин у Србији". Он је већ раније привукао пажњу као српски зет, а у браку је са Миленом, која му је, како често истиче, додатно приближила овдашњу културу и традицију.
Недавно је присуствовао једном весељу, а снимак са прославе који је подијелио на друштвеним мрежама убрзо је постао виралан. Јунус је у једном тренутку запјевао познати хит етно пјевачице Данице Црногорчевић "Весели се српски роде", док је са осмијехом подигао три прста.
Његов гест наишао је на бројне позитивне реакције, а пратиоци су му у коментарима упутили ријечи подршке и похвале:
"Браво зете, легендо!"
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"Ти си прави зет, нећемо те мијењати!"
"Љубав повезује свијет, било и биће".
Овај тренутак још једном је показао да музика, обичаји и искрено поштовање могу да повежу људе без обзира на то одакле долазе.
Јунусова прича постала је примјер како се љубав према једној земљи и њеној култури може градити кроз мале, али значајне гестове.
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