Суђење за убиство Тупака Шакура: Ово ће се користити као доказни материјал

Аутор:АТВ редакција
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Судија у Невади у уторак је одлучио да се на предстојећем суђењу може користити снимак полицијског интервјуа Дуејна "Кефе Д" Дејвиса из 2008. године као доказ у поступку за убиство репера Тупака Шакура. Почетак процеса заказан је за 10. август у Лас Вегасу.
Суткиња Карли Кирни оцијенила је да је интервју допустив доказ у поступку против Дејвиса, 63-годишњака оптуженог за убиство Шакура 1996. године. Тужиоци су тврдили да не постоји правни основ да тај снимак буде изузет из процеса, за који се очекује да ће трајати око четири седмице.
Одбрана је, с друге стране, навела да је разговор који је Дејвис дао истражитељима 2008. године требало да остане повјерљив. Његов адвокат Мајкл Санфт тврдио је да су му детективи изричито рекли да интервју не би требало да буде искориштен против њега.
Случај убиства Тупака Шакура годинама је важио за једно од најпознатијих неријешених убистава у Сједињеним Америчким Државама. Истрага је поново добила замах након што је Дејвис почео јавно да говори о случају, укључујући и књигу коју је написао са коаутором, у којој је навео да је био у „Кадилаку“ и да је обезбиједио оружје кориштено у пуцњави.
Дијелови тог интервјуа касније су кориштени и у књизи бившег детектива Полицијске управе Лос Анђелеса Грега Кејдинга „Мурдер Рап: Неиспричана прича о истрагама убистава Бигија Смолса и Тупака Шакура“, као и у документарцима, међу којима је и новије остварење „Шон Комбс: Свођење рачуна“.
Шакур је упуцан 7. септембра 1996. године у Лас Вегасу, док је са оснивачем издавачке куће „Дет Роу рекордс“ Марионом "Шуг" Најтом сједио у аутомобилу на црвеном свјетлу.
Поред њих се зауставио бијели „Кадилак“, након чега је отворена ватра. Шакур је погођен више пута и преминуо је шест дана касније, док је Најт задобио лакше повреде.
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