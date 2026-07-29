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Захарова: Украјински напад на ирански брод - терористички акт

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 10:06

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Мариа Захарова
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Украјински напад на ирански брод у Каспијском мору је прави терористички акт, рекла је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.

„То је прави терористички акт. У савременом смислу, а вјероватно и из угла глобалне праксе, реч је о терористичком нападу који је произашао из поновне појаве ’поморског пиратства“, рекла је она за радио Спутњик.

Иранско Министарство спољних послова саопштило је 25. јула да је Украјина извела напад на ирански трговачки брод у Каспијском мору, у територијалним водама Русије, при чему је погинуо један члан посаде.

Претходно су иранске власти поручиле да задржавају право на одговор након напада на своје трговачко пловило и упозориле да ће одговорност за посљедице, како су навеле, „авантуристичких потеза Украјине“ сносити Кијев и они који га подржавају.

(спутник србија)

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Тагови :

Марија Захарова

Русија

Украјина

Терористички напад

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