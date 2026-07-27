Аутор:АТВ редакција
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Најмање 86 руских цивила, укључујући шесторо дјеце, убијено је у украјинским нападима у периоду од 15. до 24. јула, саопштила је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
Она је новинарима рекла да је 409 људи рањено у истом периоду, укључујући 12 дјеце.
Према њеним ријечима, Запад снажно подржава украјинске нападе на дјецу, укључујући слањем оружја Кијеву.
Захарова је истакла да ће Русија покушати да осигура да буду кажњени сви они који су одговорни за страдање дјеце због поступака режима у Кијеву, преноси Срна
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