Кремљ: Нема примирја

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је данас да Русија нема никакве конкретне информације о могућем "ваздушном примирју" са Украјином и оценио да су досадашњи наводи о тој иницијативи засновани искључиво на медијским спекулацијама.
"Прије неколико дана појавиле су се такве информације, али за сада то није ништа више од медијских нагађања. Не постоји ништа конкретно ни у вези са тим, нити у вези са било каквим новим формулама или приједлозима за рјешавање сукоба", рекао је Песков, одговарајући на питање новинара да ли је Москва дипломатским каналима добила информације о иницијативи која би, према наводима Ројтерса, требало да буде једна од тема разговора украјинског предсједника Володимира Зеленског током посјете Сједињеним Америчким Државама.
Песков је рекао да ће руска ратна морнарица предузимати мјере за заштиту трговачких бродова, али да њихово наоружавање или додатно опремање средствима одбране није могуће, преноси агенција РИА Новости.
Према његовим ријечима, међународно поморско право јасно прописује да трговачки бродови не могу да буду наоружани.
"Трговачки бродови, у складу са међународним поморским правом, не могу да буду наоружани, јер су то комерцијална пловила. Додатно опремање тих бродова такође није могуће, тако да о томе у принципу не може бити ријечи", рекао је Песков.
Он је одбио да коментарише изјаву украјинског предсједника Володимира Зеленског да Русија наводно разматра ангажовање војника из Сјеверне Кореје у рату у Украјини.
"Не сматрам да је потребно да коментаришем те изјаве. Није на Зеленском да говори о нашим плановима", рекао је Песков одговарајући на питање новинара.
Зеленски је раније изјавио да Москва наводно разматра могућност укључивања додатних 30.000 сјевернокорејских војника у војне операције.
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