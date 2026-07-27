Logo

Песков: Извјештаји о ваздушном примирју су само медијске спекулације

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 12:26

Коментари:

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Извјештаји о томе да ће предсједник САД Доналд Трамп и украјински предсједник Владимир Зеленски разговарати о иницијативи о примирју у ваздушном простору за Украјину су само медијске спекулације, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је на брифингу напоменуо да су се такви извјештаји појавили прије неколико дана.

"За сада су то само медијске спекулације, нема доступних детаља, као ни о новим формулама или приједлозима за проналажење рјешења /за сукоб/", нагласио је Песков.

Очекује се да се Трамп и Зеленски састану ове седмице у Бијелој кући, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Украјина

Сукоб

примирје

Коментари (0)

Више из рубрике

Бењамин Нетанјаху, премијер Израела

Свијет

Одложен лет Нетанјахуа за Вашингтон

1 ч

0
Бљесак муње обасјава пејзаж близу вјетроелектране у Петерсдорфу, у Њемачкој, у суботу, 20. јуна 2026. године.

Свијет

Њемачка све чешће гаси соларне и вјетроелектране, ово је разлог

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

У Португалу заплијењено 2,6 тона кокаина вредног 500 милиона евра

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону, у петак, 24. јула 2026. године.

Свијет

Трамп разматра три опције у сукобу са Ираном

3 ч

0

  • Најновије

14

08

Руски научници утврдили колико човјек може да живи: Одговор ће вас изненадити

14

08

Астра Зенека надмашила очекивања добити: Компанија потврдила прогнозе за 2026.

13

51

"Српска спремна да помогне француским службама у границама својих могућности"

13

41

АИ пријатељи: Зашто милиони људи данас разговарају са вјештачком интелигенцијом?

13

36

Цвијановић: Злочин у Грбавицама дио геноцидне политике НДХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима