Песков: Извјештаји о ваздушном примирју су само медијске спекулације

Аутор:АТВ редакција
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Извјештаји о томе да ће предсједник САД Доналд Трамп и украјински предсједник Владимир Зеленски разговарати о иницијативи о примирју у ваздушном простору за Украјину су само медијске спекулације, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је на брифингу напоменуо да су се такви извјештаји појавили прије неколико дана.
"За сада су то само медијске спекулације, нема доступних детаља, као ни о новим формулама или приједлозима за проналажење рјешења /за сукоб/", нагласио је Песков.
Очекује се да се Трамп и Зеленски састану ове седмице у Бијелој кући, преноси Срна.
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