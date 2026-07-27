Трамп разматра три опције у сукобу са Ираном

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп разматра три опције за даљи развој догађаја у сукобу са Ираном, пише лист "Њујорк тајмс".
У извјештају се наводи да су опције војна ескалација, економска репресија Ирана кроз нове санкције или проглашавање побједе САД и повлачење из сукоба.
"Све опције разматране су у посљедњих неколико седмица, на састанцима са потпредсједником САД Џејмсом Дејвидом Венсом, министром одбране Питером Хегсетом, предсједавајућим Здружених шефова генералштабова Деном Кејном и изасланицима Џаредом Кушнером и Стивеном Виткофом", истиче се у извјештају.
"Њујорк тајмс" напомиње да САД током пет мјесеци сукоба још нису оствариле своје циљеве, од којих је један "промјена режима у Ирану силом", преноси Срна.
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