Борба са ватреном стихијом у Шпанији и Француској: Евакуисано више од 300.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Шпанија и Француска настављају борбу са ватреном стихијом. Више од 77.000 хектара изгорјело је у региону Мадрида и покрајини Авила. У Жиронди су у пожарима повријеђена 84 ватрогасца, а уништено је 42.000 хектара површине.
Борба са ватром не престаје у Шпанији и Француској. У обје земље евакуисано је укупно више од 310.000 људи.
У Шпанији је и даље најкритичније у региону Мадрида и покрајини Авила. Пожар у Авили сматра се једним од највећих у новијој историји Шпаније, пошто је уништио више од 50.000 хектара шума и растиња, преноси шпански јавни сервис РТВЕ.
У Мадриду, Авили и Толеду евакуисано је више од 90.000 људи, а саобраћај је обустављен на више од 40 локалних саобраћајница.
Снажан вјетар отежава гашење пожара у Мадриду, али министар унутрашњих послова Фернандо Гранде-Марласка поручио је да гашење напредује споро, али позитивним током.
Шпански премијер Педро Санчез обићи ће покрајину Кастељон у Валенсији, која је такође погођена пожарима.
Пожари се шире и у Француској, прије свега у Жиронди, гдје је ватра од прошле сриједе већ уништила 42.000 хектара и приморала на евакуацију 220.000 људи, због чега је предсједник те земље Емануел Макрон за данас сазвао састанак кризног штаба.
У пожарима су повријеђена 84 ватрогасца, саопштила је синоћ префектура Жиронде, преноси данас БФМ. Ни пожари у другим дијеловима земље – у Горњој Корзици, Варуу, Високим Алпима и Ланду – још нису угашени.
Министарство унутрашњих послова саопштило је синоћ да су пожари од почетка сезоне у Француској спалили 115.000 хектара.
Макрон ће предсједавати састанком међуминистарског кризног штаба за координацију борбе против шумских пожара који већ данима харају у појединим дијеловима Француске, нарочито у департману Жиронда на југозападу земље, саопштила је Јелисејска палата.
Пожар који је захватио 42.000 хектара у Жиронди током протекле ноћи оцијењен је као „углавном стабилан“, саопштила је јутрос префектура, преноси „Фигаро“.
(РТС)
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