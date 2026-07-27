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Борба са ватреном стихијом у Шпанији и Француској: Евакуисано више од 300.000 људи

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 10:21

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Ватрогасци се боре са шумским пожаром у Сан Мартин де Валдеиглесијасу, западно од Мадрида, у Шпанији, у недјељу, 26. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Шпанија и Француска настављају борбу са ватреном стихијом. Више од 77.000 хектара изгорјело је у региону Мадрида и покрајини Авила. У Жиронди су у пожарима повријеђена 84 ватрогасца, а уништено је 42.000 хектара површине.

Борба са ватром не престаје у Шпанији и Француској. У обје земље евакуисано је укупно више од 310.000 људи.

У Шпанији је и даље најкритичније у региону Мадрида и покрајини Авила. Пожар у Авили сматра се једним од највећих у новијој историји Шпаније, пошто је уништио више од 50.000 хектара шума и растиња, преноси шпански јавни сервис РТВЕ.

У Мадриду, Авили и Толеду евакуисано је више од 90.000 људи, а саобраћај је обустављен на више од 40 локалних саобраћајница.

Снажан вјетар отежава гашење пожара у Мадриду, али министар унутрашњих послова Фернандо Гранде-Марласка поручио је да гашење напредује споро, али позитивним током.

Шпански премијер Педро Санчез обићи ће покрајину Кастељон у Валенсији, која је такође погођена пожарима.

У Француској евакуисано 220.000 људи

Пожари се шире и у Француској, прије свега у Жиронди, гдје је ватра од прошле сриједе већ уништила 42.000 хектара и приморала на евакуацију 220.000 људи, због чега је предсједник те земље Емануел Макрон за данас сазвао састанак кризног штаба.

У пожарима су повријеђена 84 ватрогасца, саопштила је синоћ префектура Жиронде, преноси данас БФМ. Ни пожари у другим дијеловима земље – у Горњој Корзици, Варуу, Високим Алпима и Ланду – још нису угашени.

Министарство унутрашњих послова саопштило је синоћ да су пожари од почетка сезоне у Француској спалили 115.000 хектара.

Макрон ће предсједавати састанком међуминистарског кризног штаба за координацију борбе против шумских пожара који већ данима харају у појединим дијеловима Француске, нарочито у департману Жиронда на југозападу земље, саопштила је Јелисејска палата.

Пожар који је захватио 42.000 хектара у Жиронди током протекле ноћи оцијењен је као „углавном стабилан“, саопштила је јутрос префектура, преноси „Фигаро“.

(РТС)

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Тагови :

Шпанија

пожар

Велики шумски пожар

Француска

евакуација

Ватрогасци

ватра

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