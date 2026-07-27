МУП Српске у акцији солидарности: Стотине полицајаца дарују крв

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Републике Српске организује у периоду од 27. до 31. јула 2026. године, широм Републике Српске, акцију добровољног даривања крви у којој ће учествовати 476 припадника Министарства и 103 кадета Полицијске академије.
Полицијске службенике Полицијске управе Требиње који су се одазвали овој акцији обићи ће сутра, 28. јула 2026. године у 10,30 часова, у Служби за трансфузијску медицину у Требињу, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор полиције Синиша Кострешевић.
Изјаве за новинаре планиране су испред Службе за трансфузијску медицину у Требињу, саопштено је из МУП-а Српске.
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