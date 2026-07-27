Logo

МУП Српске у акцији солидарности: Стотине полицајаца дарују крв

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 11:15

Коментари:

0
добровољни даваоци крви
Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске организује у периоду од 27. до 31. јула 2026. године, широм Републике Српске, акцију добровољног даривања крви у којој ће учествовати 476 припадника Министарства и 103 кадета Полицијске академије.

Полицијске службенике Полицијске управе Требиње који су се одазвали овој акцији обићи ће сутра, 28. јула 2026. године у 10,30 часова, у Служби за трансфузијску медицину у Требињу, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор полиције Синиша Кострешевић.

Изјаве за новинаре планиране су испред Службе за трансфузијску медицину у Требињу, саопштено је из МУП-а Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

добровољно даривање крви

Хуманитарна акција

Полиција

Синиша Кострешевић

Коментари (0)

Више из рубрике

Стиже врхунац врелине: Српску до краја јула очекују паклене врућине

Друштво

Стиже врхунац врелине: Српску до краја јула очекују паклене врућине

2 ч

0
Pocket Power

Друштво

Паметне Pocket Power станице за изнајмљивање батерија за мобилне телефоне стижу у Бањалуку!

2 ч

0
Злокобно пророчанство се остварује: Отварају се временска „врата пакла“

Друштво

Злокобно пророчанство се остварује: Отварају се временска „врата пакла“

3 ч

0
Зетор трактор је познати чешки произвођач пољопривредних машина са седиштем у Брну, који послује од 1946. године.

Друштво

Зашто трактори односе животе на путевима Српске? Ово су разлози

3 ч

0

  • Најновије

13

51

"Српска спремна да помогне француским службама у границама својих могућности"

13

41

АИ пријатељи: Зашто милиони људи данас разговарају са вјештачком интелигенцијом?

13

36

Цвијановић: Злочин у Грбавицама дио геноцидне политике НДХ

13

33

Најскупљи стан у ФБиХ продат за 1,18 милиона КМ

13

32

Награда "Златни платан" глумцима Радивоју Буквићу и Златану Видовићу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима