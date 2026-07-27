Минић: У Гаравицама изведен најмасовнији злочиначки подухват над српским народом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је данас да је у Гаравицама код Бихаћа Независна Држава Хрватска извршила најмасовнији злочиначки подухват над српским народом почетком Другог свјетског рата.
"Масовни злочиначки подухват показао је организованост и масовност и начин на који је био припреман за истребљење српског народа на овим просторима", рекао је Минић новинарима у Гаравицама код Бихаћа гдје је присуствовао обиљежавању 85 година од страдања више од 12.000 Срба у овом мјесту.
Минић је рекао да српска покољења морају памтити овај монструозни злочин и системско уништење Срба за вријеме НДХ на овом простору.
Он је указао на чињеницу да је српски народ, када год није био организован, у смислу административне, друштвено-организоване јединице, био предмет истребљења на најбруталнији начин.
Минић је рекао да српски народ у Републици Српској треба све да ради да никада не дође у ситуацију да буде препуштен на милост и немилост оним људима који имају јасне планове како да га што бруталније, што масовније и што брже униште.
Он је навео да ће Влада Републике Српске, у сарадњи са својим Одбором за његовање традиција, удружења из НОР-а и организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, да се ангажује како би се знала истина о ратним дешавањима током Другог свјетског рата и протеклог рата, преноси Срна
Гаравице, мјесто удаљено два и по километра од центра Бихаћа, једно је од највећих стратишта српског народа у Независној Држави Хрватској.
Почетком Другог свјетског рата 1941. године усташе су у мјесту Гаравице побиле 12.000 српских цивила, а међу жртвама је био и велики број дјеце.
Према енглеским обавјештајним подацима, на ширем подручју Бихаћа убијено је између 14.000 и 14.500 људи, а власти бивше Југославије прикривале су масовне покоље и убиства Срба због прокламовања идеје братства и јединства којом су потпуно изједначиле крвника и жртву.
Обиљежавање овог догађаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова
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