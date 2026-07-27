Драма на лету за Дубровник: Напукао прозор авиона, летјелица хитно приземљена

Аутор:АТВ редакција
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Лет авио-компаније Норвеј Ер Шатлиз Осла према Дубровнику јутрос (27.јула) је изненада преусмјерен у Аустрију након што је током лета уочен проблем са прозором авиона.
Авион на лету ДY1922 полетио је из Осла у 6.45 часова, а у Аеродром Руђер Бошковић у Дубровнику требало је да слети око 9.40 часова.
Међутим, како Дубровачки дневник незванично сазнаје, током лета напукао је један од прозора, због чега је посада донијела одлуку о ванредном слијетању на Међународни аеродром у Бечу, преноси Дубровачки дневник.
Авион је безбједно слетио у Беч.
Ријеч је о авиону Боинг 737-800, старом нешто мање од 12 година.
Према информацијама којима располаже поменути медиј, путницима би требало да буде обезбијеђен замјенски авион којим ће из Беча према Дубровнику наставити путовање у раним послијеподневним часовима.
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