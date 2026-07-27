Ухапшен мушкарац (54) због сумње да је подметнуо два пожара

Аутор:АТВ редакција
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У Чаковцу у недјељу послијеподне подметнута су два пожара, а полиција је истог дана ухапсила 54-годишњака због сумње на изазивање ватре. Мушкарац се терети за довођења у опасност живота и имовине опасном радњом или средством, пише ПУ међимурска.
Први пожар букнуо је јуче око 15:30 сати у гардероби смјештеној у приземљу зграде. Ватра је намјерно изазвана у једном гардеробном ормарићу, након чега се проширила и на други. У пожару је изгорјела унутрашњост ормарића, а зидови просторије су зацрњени.
Недуго затим, изазван је и други пожар у радионици у задњем дијелу дворишта. Тамо је запалио дрвени отпад испод наткривеног простора. Ватра је дјеломично захватила отпад и кров надстрешнице, а оштетила је и електричне инсталације на радној машини те расвјету.
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Оба пожара брзом су интервенцијом угасили ватрогасци Јавне ватрогасне јединице града Чаковца. Полиција је на мјесту догађаја обавила увиђај уз присуство инспектора за заштиту од пожара и експлозива. Увиђајем је утврђено да је узрок пожара људска радња, односно да су подметнути. Материјална штета ће се утврдити накнадно.
Полицијски службеници Полицијске управе Чаковец убрзо након догађаја спровела истрагу. Исте вечери ухапшен је мушкарац (54) због сумње да је починио кривично дјело довођења у опасност живота и имовине опасном радњом или средством. У току је криминалистичка обрада.
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