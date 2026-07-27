Умро Бил Оди

Аутор:АТВ редакција
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Телевизијски водитељ и комичар Бил Оди преминуо је у 85. години живота, саопштио је његов агент.
Оди је постао препознатљиво име широм земље током 1970-их година као члан луцкастог телевизијског комичарског трија "The Goodies". Након тога, фокус је пребацио на своју велику љубав према дивљим животињама, поставши један од првобитних домаћина Би-Би-Сијеве емисије "Springwatch", као и аутор бројних других програма посвећених посматрању птица.
У званичном саопштењу, Дејвид Фостер је изјавио:
"Са дубоком тугом објављујем смрт Била Одија, најомиљенијег посматрача птица у земљи. Бил је био вишеструко талентована позната личност – водитељ емисија о дивљим животињама, емитер, комичар, писац, текстописац, музичар и заштитник природе. Ипак, он никада није цијенио славу. Умјесто тога, подстицао нас је да поштујемо и штитимо животну средину."
Култура
Преминуо Чак Расел
Фостер је нагласио да нас је Оди "научио чудима" природе:
"Протестовао је, лобирао и водио кампање за њу. Он је предводио пут, а људи свих узраста и порекла су се одазвали његовом позиву. Такав огроман допринос очувању природе никада неће бити заборављен.
Као Билов агент, из прве руке сам свједочио његовој интелигенцији и духовитости. Био ми је пријатељ и била ми је част и привилегија да га представљам толико година. Ужасно ће ми недостајати."
Агент је на крају додао:
"Моје мисли и љубав су са Биловом супругом Лором и његовим ћеркама Бони, Кејт и Роузи, које су замолиле да их нико не контактира у овом тужном тренутку. Молим вас да поштујете њихове жеље."
(телеграф)
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