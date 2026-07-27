Папрена цифра! Јањуш открио колико је за 10 мјесеци зарадио у ријалитију

Аутор:АТВ редакција
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Марко Јањушевић Јањуш шокирао је недавно, прijе финала "Елите 9" јавност, када је говорио о свом уговору и хонорару у ријалитију.
Он је у једном моменту потпуно заборавио на камере и почео да прича о ономе о чему учесници строго ћуте, а то је хонорар.
Наиме, тада је испливала шокантна цифра, а Јањуш се није зауставио само на наговештајима, већ је изнио детаље својих примања.
- Мало ми је било да напољу зарађујем 14.000, хоћу 19.000. Па ето - изјавио је Јањуш, шокирајући све, а затим и поменуо наводну укупну цифру коју је добио за учешће у овом формату.
- Нису ми за џабе дали 400.000 евра - одјекнуло је имањем.
Подсјетимо, Марко Јањушевић Јањуш до ушију је заљубљен у Вању Живић.
Једва је чекао да изађе из "Елите 9", не би ли се видио са њом, а недавно је свима показао како проводе вријеме далеко од чувеног имања у Шимановцима.
- Једва сам чекао да изађем. Видео сам своје надраже, то ми је најбитније било. Топ! Показао сам најбољу страну, то је то, то сам што сам. Са Вањом ми је нешто најлепше што сам доживио у ријалитију, то ми је најбитније сад, једва сам чекао да је видим, испунила ми се жеља послије мјесец дана. Да ли ће се наставити? Сигуран сам и у своја и у њена осјећања. Ћеркицу ћу сутра да видим. Једва чекам да је видим. Брат Борис и Вања су ме дочекали вечерас, и два друга - рекао је Јањуш.
(телеграф)
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