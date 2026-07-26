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Бресквица проговорила о новом дечку : "Нисам морала да будем храбра, он је био"

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 17:54

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Пјевачица Анђела Игњатовић познатија као Бресквица
Фото: Youtube/Blic

Анђелу Игњатовић Бресквицу тренутно борави на Црногроском приморју гдје је спојила лијепо и корисно, радно и парадно. У разговору је открила да нема времена за предах, као и чиме ју је освојио мистериозни дечко, чији идентитет и даље крије.

- Не стижем нешто претерано да одморим с обзиром на то да радимо сваки дан, али тек сам дошла овдје тако да још увијек не знам каква је ситуација. Код нас је било фино. Стварно не могу да се жалим.

Новинаре је занимало гдје одмара, с обзиром на то да је никада папараци нису усликали у бикинију.

Приватне плаже

- Имаћете прилику. Па овако нешто приватно гдје нема људи, тако да дефинитивно само што мање људи да је на плажи гдје одлазим. Заправо бих највише вољела да нема никога и да могу да се опустим сама - каже и додаје да није љубитељ спортова на води, али би вољела да проба неки који није баш екстреман.

- Волим више да се возим, сунчам, једем неко воће и слушам музику, да буде мир.

Прије неколико мјесеци Бресквица је објавила албум.

- Стварно сам задовољна како је прошло. С обзиром на то да је неко лудо вријеме за музику, да нешто не пролази као раније што је пролазила. Пошто и ја растем, па ми се онако мијењају и укуси, самим тим и то што пласирам и оно што слушам. Тако се мијења и публика, односно и моја публика која је била ту мала кад сам се ја појавила. Драго ми је да одрастам са својом публиком. То ми је баш лијепо и ето, надам се да ће остати ту уз мене.

Мушкарци јој шаљу поруке

Многе њене колеге кажу да свашта добијају у инбокс на Инстаграму.

-Трудим се да испратим колико могу оне које држе моје фан стране. Волим да им се јавим с времена на вријеме, да знају да сам ту, да пратим све што раде и да сам им захвална. Тако су били и позвани код нас на промоцију албума. Тамо смо се дружили, упознали, сликали.

Бресквица

Сцена

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На питање да ли јој пишу момци, пјевачица каже да је то не занима и не обраћа пажњу.

- Углавном ме питају: Можеш ли да снимиш честитку? И то се стварно трудим да одрадим, јер то ми наравно није никакав проблем. Или типа да долазе на наступ да им оставим сто или нешто тако.

На питање да ли би се поново пријавила на Песму за Евровизију, категорично каже не.

Тврдоглава

- Ја кад једном кажем нешто, то је тако. Јесам и тврдоглава, али просто принцип је у питању.

Анђела је признала и да има дечка, на питање да ли је емотивно испуњена признаје.

-Јесам - каже, а на констатацију да ли ће момка крити, одговара:

- Није сад да ја као намјерно кријем, али просто, како треба да буде, тако ће да буде. Не желим ништа да радим поводом тога, како је Бог рекао. Освојио ме је понашањем, културом и васпитањем. Нисам морала да будем храбра и да ја приђем, већ је то био он, тако да и то је једна од ствари која је пресудила.

(блиц)

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Бресквица нови дечко

Бресквица нови албум

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