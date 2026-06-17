"Навикавам се, прија ми промјена" Бресквица након раскида промијенила живот из корена

Аутор:АТВ
Коментари:0
Анђела Игњатовић Бресквица недавно је раскинула дугогодишњу везу са полицајцем Немањом и отпочела везу са имућним бизнисменом. Она се синоћ појавила на концерту Рикија Мартина гдjе је говорила о приватном животу.
Иако није жељела да прича превише о љубави, она је признала да се привикава на поновни живот у граду с обзиром да је претходних година са Немањом живјела у мирнијој средини.
- Никада нисам причала о приватном животу, не бих ни сада откривала пуно. Комшилук се променио, то више није ново. Дуго сам живјела ван града и сада се навикавам на градски живот и буку. Прија ми промјена и да мало будем међу људима - рекла је Бресквица која више није плавуша.
- Промијенила сам боју косу и мислим да је велика промјена. Желела сам да се моја опорави.
Бресквица је у вези са имућним бизнисменом који је власник једне познате фирме у Београду, писали су медији.
"У вези су сигурно преко мјесец дана. Вјероватно су се упознали у неком изласку, будући да он доста излази и познато је име у београдским клубовима", тврдио је извор за "Мондо" и додао да Анђелин нови дечко, који има око тридесетак година, живи у лукс насељу на Новом Београду.
(курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
14 ч0
Најновије
10
09
10
02
09
57
09
49
09
32
Тренутно на програму