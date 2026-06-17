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У живот Анастасије и Немање Гудеља стиже велика промјена

Аутор:

АТВ
17.06.2026 07:25

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Анастасија и Немања Гудељ
Фото: Youtube/Blic

На велико задовољство пјевачице Светлане Цеце Ражнатовић, фудбалер Немања Гудељ би, како се спекулише, већ од љета могао да се врати у Србију заједно са супругом Анастасијом Ражнатовић.

Фудбалер послије седам година проведених у Севиљи завршава своју епизоду у шпанском клубу, па су кренуле приче да би могао да окрене нову страницу каријере и врати се у родну земљу.

Према писању домаћих медија, Црвена звезда показује интересовање да на љето доведе дефанзивног везисту, што би у случају реализације био један од најзвучнијих трансфера.

gudelj

Фудбал

Гудељ потврдио да напушта Севиљу

У цијелој причи неизбјежно се помиње и приватни живот Гудеља и Анастасије, који су посљедњих година везани за Шпанију. Њихов евентуални повратак у Србију многи већ тумаче и као могућност новог почетка, али и живота ближе породици и пријатељима.

Посебно се у тим нагађањима истиче и чињеница да би повратак у Србију највише обрадовао Цецу, која би била пресрећна да јој ћерка живи у непосредној близини.

(информер)

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Тагови :

Немања Гудељ

Севиља

ФК Црвена звезда

Анастасија Ражнатовић

Светлана Цеца Ражнатовић

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