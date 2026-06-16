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Никола Роквић у новом споту показао све атрибуте

Аутор:

АТВ
16.06.2026 15:38

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Пјевач Никола Роквић под тушем
Фото: Youtube / Printscreen

Пјевач Никола Роквић се снимао под тушем и показао је све атрибуте у новом споту.

Ријеч је о екранизацији нумере “Макијато”.

То је друга пјесма коју Никола представља ове године.

"Сваке ми се ноћи лумпује" пробила је лед.

Атрактиван спот је привукао пажњу. Никола је показао да је у завидној форми, а у првом плану су мишићи и трбушњаци.

"Толико сте чекали неку пјесму у стилу мојих старих хитова, надам се да вас Макијато враћа у стара добра времена", поручио је Никола.

Први солистички концерт "СУСРЕТ" у Сава Центру у Београду заказао је за 13. новембар, преноси ЦдМ.

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Тагови :

Никола Роквић

Пјевач

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