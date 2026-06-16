Водитељ у програму уживо: Одлазим, имам Алцхајмер

Аутор:АТВ
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Бил Ритер (76), дугогодишњи водитељ канала "Еј-Би-Си 7 Њујорк", најавио је свој одлазак у пензију након емисије коју је водио.
Уживо у програму саопштио је гледаоцима да је добио дијагнозу Алцхајмерове болести. Водитељ је истакао да је болест за сада у раној фази, а сада је отворено говорио о симптомима које је приметио и страху који је осетио након сазнања вијести.
Гостујући у емисији "Добро јутро Америко" у понедјељак, 15. јуна, Ритер је рекао да је прве проблеме са памћењем почео да осјећа прије отприлике двије године.
"Схватио сам да заборављам имена људи и мјеста. Нисам знао зашто се то дешава", рекао је.
Дугогодишњи новинар је открио да је и његова супруга Катлин такође примијетила промјене, иако се чинило да нико други није.
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У почетку је Ритер вјеровао да је за то крив његов захтјеван радни распоред. Смањио је своје обавезе на телевизији. Прво се повукао из вести у 23 часа, а касније је напустио емисију у 17 часова, како би се искључиво фокусирао на вођење вијести у 18 часова.
"Први пут сам спавао ноћу, први пут у 25 година. Коначно сам се пристојно наспавао, а стање се није поправљало", рекао је Ритер.
Тада је одлучио да потражи одговоре.
"Рекао сам: 'Морам да се тестирам'. И то је заиста била важна ствар. Многи људи кажу: 'Добро си, не брини, биће све у реду'. Не. Мораш то да урадиш", рекао је водитељ.
Ритер је први пут открио своју дијагнозу током вијести у 18 часова у петак, 12. јуна. У програму је објавио да се повлачи са мјеста водитеља.
Погледајте како је Бил саопштио гледаоцима да одлази због дијагнозе:
(Мондо)
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