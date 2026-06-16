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Бони Тајлер се пробудила из коме

Аутор:

АТВ
16.06.2026 09:58

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пјевачица и рок звијезда Бони Тајлор
Фото: YouTube/printscreen

Британска рок легенда, Бони Тајлер, пробудила се из коме. Пјевачица позната по планетарном хиту „Total Eclipse of the Heart“ и даље води тешку борбу за здравље, али из болнице коначно стижу прве позитивне вијести.

Огласио се менаџмент

Како је менаџмент пјевачице саопћио за њемачки БИЛД, Бони више није у коми. Ипак, њено стање је и даље озбиљно, а налази се на интензивној њези у болници у португалском граду Фаро.

"Бони више није у коми, али је и даље тешко болесна. Иако се њено стање побољшава, процес опоравка тече споро", наводи се у саопштењу њеног тима.

"Љекари су и даље оптимистични и вјерују да ће се успјешно опоравити, али за то ће бити потребно вријеме", истакли су.

Здравствени проблеми утицали су и на њен концертни распоред. Менаџмент је био принуђен да откаже или помјери све преостале наступе током љета, односно све планиране концерте до краја августа.

Бони Тајлер

Сцена

Пјевачица Бони Тајлер у индукованој коми

Враћа се на сцену

Пјевачицин тим вјерује да би се Бони Тајлер могла вратити на сцену већ током јесени.

"Тренутно вјерујемо да ће јесењи концерти бити одржани према плану", поручили су из менаџмента.

Породица и тим легендарне пјевачице захвалили су обожаваоцима широм свијета на огромној подршци и бројним порукама које свакодневно пристижу.

"Желимо да захвалимо свима на великој подршци и саосјећању које стиже из цијелог свијета", нагласили су и додали да је музичка звијезда упозната са свим жељама за брзо оздрављење, те да јој то много значи у овим тешким тренуцима, пише Аваз

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Тагови :

Бони Тајлер

пробудила се из коме

Пјевачица

рок звијезда

љекари

болница

лијечење

наступ

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