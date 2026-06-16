Имала је свега 23 године: Преминула звијезда ТикТока

Аутор:Стеван Лулић
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Звијезда ТикТока Џена Ен Џонсон, која је инспирисала десетине хиљада пратилаца документујући своју борбу са раком грлића материце преминула је у 23. години.
Џена је стекла огромну онлајн базу пратилаца након што је подијелила искрене информације о својој дијагнози, лијечењу и стварности живота са раком.
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Инфлуенсерка из Стокхолма, у Јужној Дакоти, преминула је 29. маја након што је провела пет дана у болници.
Вијести о Џениној смрти објавила је њена сестра Пејџ у емотивном видеу објављеном на Џенином ТикТок налогу 2. јуна.
Суздржавајући сузе, Пејџ је рекла пратиоцима: "Ово није видео који би ико требало да направи, али то је био њен једини захтјев да вас обавијестим ако се нешто деси".
Открила је да је Џена умрла након што је провела пет дана у болници.
"Потпуно вјерујемо да ћемо је једног дана упознати. У болници, неке од њених посљедњих ријечи мојим родитељима биле су: 'Прелијепо је'", додала је Пејџ.
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Џенина смрт је услиједила скоро двије године након што јој је дијагностикован рак грлића материце 26. јуна 2024. године, пренио је портал "НидТуНоу".
Двадесеттрогодишњакиња је окупила више од 50.000 пратилаца на ТикТоку, гдје је отворено говорила о својој дијагнози и радила на подизању свијести о симптомима рака грлића материце код млађих жена.
Један од њених најгледанијих видеа, под називом "Како сам сазнала да имам рак у четвртом стадијуму“, прегледан је више од 3,4 милиона пута.
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У снимку, Џена је објаснила како је обавила рутински преглед када је добила шокантне резултате.
Даљи тестови касније су показали да има аденоидни карцином, риједак рак који погађа жљездано ткиво.
Љекари су у почетку веровали да је болест у трећем стадијуму и да је потенцијално изљечива.
Али након хемотерапије и радиотерапије, скенирање је показало да се ширио по цијелом њеном тијелу.
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