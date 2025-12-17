Logo
Немања Гудељ на излазним вратима Севиље: Ево од којег клуба је добио позив

17.12.2025

12:35

Немања Гудељ на излазним вратима Севиље: Ево од којег клуба је добио позив

Пише се већ неко вријеме о томе да је Немања Гудељ на излазним вратима Севиље.

Репрезентативац Србије би послије нешто више од шест година могао да напусти Шпанију, а позив који има је врло занимљив.

Наиме, Ђенова жели Гудеља и то на инсистирање Данијеле Де Росија.

Према писању "Тутоспорта", Де Роси је у разговору са новим спортским директором Дијегом Лопезом идентификовао двије велике жеље за јануар.

Анастасија Ражнатовић

Занимљивости

Анастасија и Немања у љубавном заносу

Прва је управо Гудељ, а друга је Николо Писили – Ромин бисер и један од најбољих фудбалера младе репрезентације Италије. Чини се да је прва опција сигурнија, поготово што се Римљани не би тек тако одрекли Писилија, те би извјесно захтијевали велико обештећење.

С друге стране и Гудељу би сигурно изазовно било да се опроба у Италији, те у свој ЦВ дода још један стабилан тим из Лига петице.

Сарадња са Севиљом му траје до љета 2026. године, преносе Независне.

Nemanja Gudelj

