Logo

Финале ''Звезда Гранда'' доноси изненађења: Побједнику посебна статуа

Аутор:

АТВ
16.06.2026 19:14

Коментари:

0
Финале ''Звезда Гранда'' доноси изненађења: Побједнику посебна статуа
Фото: Youtube screenshot

Завршница најгледанијег музичког такмичења у региону „Звезде Гранда“ доноси бројне новине, неизвесност каква се дуго не памти и додатни мотив за финалисте који ће се ове године борити за више од једног великог признања.

Наиме, након неколико година, такмичење ће добити два побједника. Једног ће, као и до сада, изабрати публика путем СМС гласова, док ће другог одабрати стручни жири. О побједнику жирија одлучиваће стандардна поставка жирија од седам чланова, као и Сања Вучић и продукција. Ово гласање ће бити тајно, а менторима неће бити дозвољено да гласају за своје кандидате.

Посебну тежину носиће признање које ће припасти побједнику по избору жирија, будући да ће освојити статуу „Саша Поповић“, названу у част човјека који је створио и исписао историју овог музичког такмичења.

Мобилни телефон

Наука и технологија

Ово су знакови да је ваш телефон заражен вирусима: Обратите пажњу

Вијест о двије титуле међу кандидатима је дочекана са великим одушевљењем. Многи истичу да им додатну снагу даје чињеница да сада постоје двије прилике за побједу, али се сви слажу у једном, најважније је да признања оду у руке оних који су током цијеле сезоне показали највише талента, рада и посвећености, пише Гранд.

Ко ће понијети ласкаве титуле и уписати своје име у историју такмичења “Звезда Гранда“, сазнаћемо у суботу, 20. јуна од 21 час, када ће на Првој телевизији бити емитовано велико финале „Звезда Гранда“.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Звезде Гранда

музичко такмичење

естрада

Саша Поповић

Коментари (0)

Прочитајте више

Навијачи Зеленортских острва изнијели јариће на улице

Фудбал

Никад луђа прослава: Зеленорћани након сензације изнијели јариће на улице

1 ч

0
Кум изазвао незапамћени скандал на свадби

Србија

Кум изазвао незапамћени скандал на свадби

1 ч

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Ауто-мото

Шта треба обавезно провјерити на аутомобилу прије путовања?

1 ч

0
Аргентински фудбалер Лионел Меси тренира за Свјетско првенство у фудбалу у четвртак, 11. јуна 2026. године, у Канзас Ситију, Канзас.

Фудбал

Меси пред историјским рекордом на Мундијалу: Може ли надмашити Марадону?

2 ч

0

Више из рубрике

Џена Ен Џонсон

Сцена

Имала је свега 23 године: Преминула звијезда ТикТока

1 ч

0
Пјевач Никола Роквић под тушем

Сцена

Никола Роквић у новом споту показао све атрибуте

3 ч

0
Водитељ у програму уживо: Одлазим, имам Алцхајмер

Сцена

Водитељ у програму уживо: Одлазим, имам Алцхајмер

6 ч

0
Старлета Станија Добријевић

Сцена

Станија крвнички ударала Уроша, снимак згрозио јавност! Сада се сломила и признала грешку

7 ч

0

  • Најновије

19

22

Одлуке једног судије - редовна пракса Суда у Стразбуру

19

14

Финале ''Звезда Гранда'' доноси изненађења: Побједнику посебна статуа

19

05

Народна скупштина расправља о ребалансу буџета

19

03

Током абортуса преминула дјевојка коју је силовао шефов син

18

58

Централне вијести, 16.06.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима