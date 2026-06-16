Финале ''Звезда Гранда'' доноси изненађења: Побједнику посебна статуа

Аутор:АТВ
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Завршница најгледанијег музичког такмичења у региону „Звезде Гранда“ доноси бројне новине, неизвесност каква се дуго не памти и додатни мотив за финалисте који ће се ове године борити за више од једног великог признања.
Наиме, након неколико година, такмичење ће добити два побједника. Једног ће, као и до сада, изабрати публика путем СМС гласова, док ће другог одабрати стручни жири. О побједнику жирија одлучиваће стандардна поставка жирија од седам чланова, као и Сања Вучић и продукција. Ово гласање ће бити тајно, а менторима неће бити дозвољено да гласају за своје кандидате.
Посебну тежину носиће признање које ће припасти побједнику по избору жирија, будући да ће освојити статуу „Саша Поповић“, названу у част човјека који је створио и исписао историју овог музичког такмичења.
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Вијест о двије титуле међу кандидатима је дочекана са великим одушевљењем. Многи истичу да им додатну снагу даје чињеница да сада постоје двије прилике за побједу, али се сви слажу у једном, најважније је да признања оду у руке оних који су током цијеле сезоне показали највише талента, рада и посвећености, пише Гранд.
Ко ће понијети ласкаве титуле и уписати своје име у историју такмичења “Звезда Гранда“, сазнаћемо у суботу, 20. јуна од 21 час, када ће на Првој телевизији бити емитовано велико финале „Звезда Гранда“.
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