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Меси пред историјским рекордом на Мундијалу: Може ли надмашити Марадону?

Аутор:

АТВ
16.06.2026 17:10

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Аргентински фудбалер Лионел Меси тренира за Свјетско првенство у фудбалу у четвртак, 11. јуна 2026. године, у Канзас Ситију, Канзас.
Фото: AP Photo/Charlie Riedel/Tanjug

Фудбалска репрезентација Аргентине вечерас од 3 сата послије поноћи по средњоевропском времену против Алжира започиње одбрану титуле свјетског првака освојене на претходном Мундијалу.

Уочи првог наступа Гаучоса на турниру, пажња је поново усмјерена ка Лионелу Месију, који се налази на прагу новог историјског достигнућа.

Наиме, аргентински капитен тренутно дијели прво мјесто на вјечној листи асистенција на свјетским првенствима са легендарним Диегом Марадоном.

Обојица су током наступа на Мундијалима уписали по осам асистенција.

Само једна асистенција до историје

Уколико Меси вечерас или у некој од наредних утакмица забиљежи још једно завршно додавање за погодак, постаће самостални рекордер и играч с највише асистенција у историји свјетских првенстава.

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Искусни фудбалер иза себе већ има импресиван низ рекорда, а нови би додатно учврстио његов статус једног од највећих играча свих времена.

Аргентина у дуел с Алжиром улази као велики фаворит, док ће Меси имати прилику већ на старту такмичења исписати нову страницу фудбалске историје, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Leo Mesi

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Аргентина

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