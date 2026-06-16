Меси пред историјским рекордом на Мундијалу: Може ли надмашити Марадону?

Аутор:АТВ
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Фудбалска репрезентација Аргентине вечерас од 3 сата послије поноћи по средњоевропском времену против Алжира започиње одбрану титуле свјетског првака освојене на претходном Мундијалу.
Уочи првог наступа Гаучоса на турниру, пажња је поново усмјерена ка Лионелу Месију, који се налази на прагу новог историјског достигнућа.
Наиме, аргентински капитен тренутно дијели прво мјесто на вјечној листи асистенција на свјетским првенствима са легендарним Диегом Марадоном.
Обојица су током наступа на Мундијалима уписали по осам асистенција.
Уколико Меси вечерас или у некој од наредних утакмица забиљежи још једно завршно додавање за погодак, постаће самостални рекордер и играч с највише асистенција у историји свјетских првенстава.
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Искусни фудбалер иза себе већ има импресиван низ рекорда, а нови би додатно учврстио његов статус једног од највећих играча свих времена.
Аргентина у дуел с Алжиром улази као велики фаворит, док ће Меси имати прилику већ на старту такмичења исписати нову страницу фудбалске историје, преноси Аваз.
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