Челси замјену за Кукурељу тражи у Јувентусу

Аутор:АТВ
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Марк Кукуреља напустио је Челси и придружио се Реал Мадриду, а лондонски клуб његову замјену види у Јувентусовом Андреи Камбијасу.
Италијан је стандардан у торинској екипи након повратка са позајмице из Болоње 2023. године. Добра игра није прошла запажено, а према писању италијанских медија, интересовање за Камбијаса показала је и Барселона.
Спортски новинар Мирко Ди Натале саопштио је да постоји интерес и Атлетико Мадрида који прати Камбијаса годинама.
Медији пишу да је одмбрамбени играч "на тржишту" и да Јувентус тражи 40 милиона евра за њега.
Према подацима Трансфермаркта, вриједност Камбијаса на тржишту износи 20 милиона, а млади првотимац Јувентуса има уговор до 2029. године.
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