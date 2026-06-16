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Ово нисте видјели: Свештеник на ролерима

Аутор:

АТВ
16.06.2026 14:22

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Свештеник на ролерима
Фото: Telegram/Sputnik Srbija

Свештеник на ролерима привукао је пажњу пролазника у Италији, а снимак је још једном показао да страст према овој активности не зависи од година ни професије.

(спутник србија)

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Тагови :

свештеник

ролери

Италија

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