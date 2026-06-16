Ово нисте видјели: Свештеник на ролерима

Аутор:АТВ
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Свештеник на ролерима привукао је пажњу пролазника у Италији, а снимак је још једном показао да страст према овој активности не зависи од година ни професије.
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