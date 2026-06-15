Стиже млади Мјесец у Близанцима: Многима би могао промијенити планове

Аутор:АТВ
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Након периода усмјереног на стабилност и сигурност, млади Мјесец у знаку Близанаца, који наступа 14. јуна, доноси потпуно другачију енергију. Астролози га повезују с новим идејама, комуникацијом, учењем и упознавањем нових људи.
Будући да се ради о такозваном супермладом Мјесецу, његов се утицај сматра снажнијим него иначе.
Близанци су знак којим влада Меркур, планета комуникације, па овај период многе потиче на разговоре које су дуго одгађали, покретање нових пројеката, учење нових вјештина или промјену начина размишљања.
Вријеме за нове идеје и другачији поглед на ствари
Млади Мјесец традиционално означава почетак новог лунарног циклуса, због чега га многи сматрају идеалним тренутком за постављање циљева и доношење одлука. Овога пута нагласак је на знању, размјени информација, писању, говору и повезивању с другима.
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Астролози истичу да би ово могао бити посебно занимљив период за све који желе покренути блог, подкаст, нови пословни пројект или се окушати у нечему што захтијева креативност и комуникацијске вјештине.
Иако енергија Близанаца доноси знатижељу и отвореност према новим искуствима, постоји и друга страна медаље. Меркур је већ ушао у предретроградну сјену, што може повећати могућност неспоразума, погрешно протумачених порука и брзоплетих закључака. Зато је важно двапут провјерити информације прије него што реагујете или донесете важну одлуку.
Најважнија тема овог астролошког догађаја је промјена перспективе. Млади Мјесец у Близанцима потиче нас да постављамо питања, истражујемо, учимо и будемо отворени за нове идеје. Умјесто да се држимо старих увјерења, вријеме је за знатижељу и флексибилност.
Ако већ неко вријеме размишљате о томе да нешто промијените, научите нову вјештину или започнете важан разговор, управо би наредни дани могли бити идеалан тренутак за први корак, преноси Индекс.
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