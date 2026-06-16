Серији ремија нема краја, Иран и Нови Зеланд подијелили плијен

Аутор:АТВ
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Фудбалери Ирана и Новог Зеланда одиграли су неријешено 2:2 у мечу првог кола Групе Г на Свјетском првенству, а бод азијској селекцији донио је Мохамад Мохеби поготком у 64. минуту. Био је то четврти узастопни нерјешен исход на турниру.
Иранци су на старту турнира два пута стизали заостатак, а кључну улогу имао је искусни Рамин Резаеијан, који је постигао први гол за свој тим и асистирао код изједначаваујућег поготка.
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Иранци су на старту турнира два пута стизали заостатак, а кључну улогу имао је искусни Рамин Резаеијан, који је постигао први гол за свој тим и асистирао код изједначаваујућег поготка.
Репрезентација Ирана наступ на Мундијалу дочекала је у специфичним околностима. Након избијања сукоба између Сједињених Америчких Држава, Израела и Ирана почетком године, национални савез затражио је од Фифе да се мечеви групне фазе преместе ван територије САД, али је тај захтев одбијен.
Због тога је иранска селекција током турнира базирана у Тихуани у Мексику, одакле дан пред утакмице путује у Сједињене Државе, а потом се одмах враћа у тренинг камп.
Упркос свему, Иран је на стадиону "СоФи" у Лос Анђелесу имао снажну подршку навијача. У граду живи једна од највећих иранских заједница ван матичне земље. Иако је део иранско-америчке дијаспоре протестовао испред стадиона, а током интонирања химне поједини навијачи окренули леђа терену, већина је подржала играче након почетка сусрета.
Нови Зеланд је изненадио фаворита већ у седмом минуту. Капитен Крис Вуд пресекао је лоше изведен гол-аут, а акцију је завршио Елајџа Џаст прецизним ударцем за вођство од 1:0.
Иран је постепено успоставио контролу над игром и до изједначења стигао у 32. минуту. Резаеијан је мајсторски захватио лопту спољним дијелом копачке и савладао голмана Новог Зеланда за 1:1.
Међутим, репрезентација Новог Зеланда поново је повела у 54. минуту. Још једном је Крис Вуд одиграо значајну улогу у акцији, а Џаст је својим другим поготком на мечу вратио предност "ол вајтсима".
Коначан резултат постављен је десет минута касније. Резаеијан је упутио прецизан дугачак пас ка Мохебију, који је главом послао лопту у мрежу за 2:2.
До краја утакмице обе селекције имале су прилике да дођу до побједе, али су мреже остале мирне.
По завршетку сусрета играчи оба тима разменили су поздраве и дресове, док су ирански фудбалери обишли терен и поздравили бројне навијаче који су их бодрили током читавог меча.
Иран је на Свјетском првенству наступио седми пут у историји, а четврти узастопно. Репрезентација тренутно заузима 20. мјесто на Фифиној ранг-листи, али никада није успјела да се пласира у нокаут фазу Мундијала.
С друге стране, Нови Зеланд је изборио први наступ на Светском првенству још од 2010. године. Иако је уочи турнира био најслабије рангирана селекција међу свим учесницима, са 85. места на Фифиној листи, представник Океаније је против фаворизованог Ирана освојио вриједан бод и наставио борбу за пласман у наредну фазу такмичења.
Прије утакмице је у околини Лос Анђелеса одржан и протест у знак подршке иранском народу, који је протекао без већих инцидената, преноси РТС
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