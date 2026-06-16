Кошарац: Српска била и остала снажан савезник у борби против исламског радикализма

Аутор:АТВ
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Захваљујући преданом ангажману предсједника Милорада Додика и српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић, значајни свјетски центри одлучивања и администрације упознати су о чињеницама које већ годинама изазивају забринутост када је ријеч о безбједносним и политичким процесима у БиХ, изјавио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Тако је међународна јавност информисана, између осталог, о томе да је у школи надомак Сарајева истакнута слика вође Исламске револуционарне гарде Касима Сулејманија, који је елиминисан наредбом америчког предсједника Доналда Трампа.
Такође су представљена позната сазнања да су извршиоци терористичког напада у Њујорку имали пасоше БиХ, као и чињеница да је Амбасада Исламске Републике Иран у Сарајеву у ратном периоду имала 447 људи, који су према информацијама били чланови Исламске револуционарне гарде и проводили војне и обавјештајне операције у БиХ у дијелу под контролом Сарајева", навео је Кошарац на "Инстаграму".
Он је нагласио да је очито да је дио БиХ био и остао под снажним утицајем Ирана и полигон за све што је послије било у свијету и предмет озбиљне антитерористичке опсервације.
На недавно одржаном 37. сарајевском Међународном сајму књига, додао је он, промовисана је и књига "Исламска револуција у Ирану, поглед из БиХ" у којој се слави побједа Исламске револуције и "помоћ" коју је Иран пружио тзв. РБиХ у ратном периоду.
"Република Српска је била и остала снажан савезник у борби против исламског радикализма и међународног тероризма и то је оно што боли и што смета Сарајеву, које се тих веза никада није одрекло нити их је прекинуло, већ их је премјестило у дискретније оквире", нагласио је Кошарац, преноси Срна
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