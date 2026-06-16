Радановић: Бошњачки лидери лажу свијет да је муслиманска војска у БиХ чувала вјерске објекте

Аутор:АТВ
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Бошњачки лидери лажу свијет да је муслиманска војска у БиХ чувала вјерске и културне објекте других народа и ту лаж раскринкаће интернет презентација у рату разорених хришћанских православних светиња, изјавио је данас у Бијељини предсједник Одбора за заштиту Срба у Федерацији БиХ /ФБиХ/ Ђорђе Радановић.
Он је навео да је на сајту "Откривање истине" (Discovering the Truth) до сада документовано разарање српских православних цркава и капела на територији под контролом такозване Армије БиХ на 42 локације, од укупно 126 у БиХ које ће бити приказане.
Радановић је рекао новинарима да овај интерактивни приказ демантује лаж 33 бошњачка и муслиманска лидера потписану 18. марта 2026. године да је њихова војска чувала вјерске и културне објекте других народа.
"Сви су бошњачки потписници те лажи били активни када су српске цркве и манастири паљени, минирани, скрнављени у рату деведесетих и све је доказе о томе СПЦ објавила у књизи `Духовни геноцид` Слободана Милеуснића, коју је 1997. године објавио Музеј СПЦ", истакао је Радановић.
Према његовим ријечима, блаженопочивши патријарх Павле је позвао да се будућим генерацијама свједочи истина о разарању српских светиња која показује докле зло може да иде.
"Данас се мало чита, све је на интернету и зато радимо на томе да свијет и на овај интерактиван начин чује и види истину", навео је Радановић.
Он је најавио да ће на исти начин бити раскринкан и муслимански наратив о опсади Сарајева, приказујући линије фронта које свједоче да је сваки ров Војске Републике Српске био на српском посједу, на катастарски српској земљи.
Демограф Стево Пашалић рекао је новинарима да је број Срба у ФБиХ данас сведен на 2,5 до три одсто и да милом или силом и даље траје етничка територијална хомогенизација.
"Сви су народи страдали у БиХ, али се сви не третирају једнако и српске су жртве минимизиране", навео је овај експерт који је о српском страдању у БиХ годинама свједочио у Хагу.
Социолог Драго Вуковић указао је на значај пројекта који води Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ како би се континуирано радило на разбијању вишедеценијске сатанизације Срба који су, како каже, као народ и као колективитет окривљени за распад Југославије.
"Тај добро осмишљени погубни наратив да су Срби кривци траје деценијама и мијењање тог наратива иде споро и тешко, док Бошњаци и бошњачка политика до данас добро поентирају на наративу о жртви. Али, нама треба истина у БиХ, без тога БиХ нема перспективу, јер не можете ни у каквој заједници ни у држави да живите на лажима", упозорио је Вуковић.
Он је истакао да истину о српском страдању и о злочинима над Србима у БиХ треба доказивати упорно и досљедно, чињеницама које су јаче од манипулације, преноси Срна.
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