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Борац данас сазнаје име противника на европској сцени: Ово су потенцијални ривали

Аутор:

Никола Лучић
16.06.2026 09:02

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ФК Борац
Фото: ATV

Фудбалери Борца сазнаће данас име противника у првом колу квалификација за Лигу шампиона, а пред жријеб у Ниону УЕФА је скратила групе и “црвено-плави” сазнали су потенцијалне ривале.

Нису Бањалучани имали превише среће пошто ће играти против некога од сљедећих тимова: Левски Софија, Жалгирис, Ђер, Сутјеска, Егнатија, Витебск из Бјелорусије и Атерт Бисен из Луксембурга.

Жријеб почиње у 16 часова.

Утакмице првог кола квалификација за Лигу шампиона играју се седмог и осмог јула, реванши су седам дана касније.

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Тагови :

ФК Борац

фудбалер

Лига шампиона

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