Борац данас сазнаје име противника на европској сцени: Ово су потенцијални ривали

Аутор:Никола Лучић
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Фудбалери Борца сазнаће данас име противника у првом колу квалификација за Лигу шампиона, а пред жријеб у Ниону УЕФА је скратила групе и “црвено-плави” сазнали су потенцијалне ривале.
Нису Бањалучани имали превише среће пошто ће играти против некога од сљедећих тимова: Левски Софија, Жалгирис, Ђер, Сутјеска, Егнатија, Витебск из Бјелорусије и Атерт Бисен из Луксембурга.
Жријеб почиње у 16 часова.
Утакмице првог кола квалификација за Лигу шампиона играју се седмог и осмог јула, реванши су седам дана касније.
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