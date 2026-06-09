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Винко Мариновић тешко повријеђен током кошења траве

Аутор:

АТВ
09.06.2026 13:15

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Винко Мариновић тешко повријеђен током кошења траве
Фото: АТВ

Винко Мариновић, тренер ФК Борца, доживио је несрећу приликом кошења траве и том приликом задобио је тешку повреду руке.

Мариновић је, како сазнају "Независне новине", у нед‌јељу косио траву и том приликом је изгубио два прста.

Након несреће, како сазнајемо, један од комшија је помогао Мариновићу и пронашао му прст.

Њему је након несреће пружена прва помоћ, да би потом био пребачен у болницу, гд‌је су му по сазнањима "Независних новина", прсти поново зашивени.

Незгода

Хроника

Саобраћајка у Бањалуци, гужва у саобраћају

"Независне новине" сазнају да је Мариновић купио нову косилицу и са њом косио траву, те је у једном моменту дошло до несреће у којој је шеф стручног штаба из Платоне повриједио шаку и остао без два прст.

Екипу Борца, овогодишњег шампиона Премијер лиге БиХ, док Мариновић не буде био способан водити његови помоћнци, што је за неке медије потврдио и потпредсједник Борца Богољуб Зељковић.

Бањалучки великан недавно је прославио 100 година постојања, а највећи поклон својим навијачима и симпатизерима поклонио је титулу шампиона БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Винко Мариновић

ФК Борац

повреда

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