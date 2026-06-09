Винко Мариновић тешко повријеђен током кошења траве

Аутор:АТВ
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Винко Мариновић, тренер ФК Борца, доживио је несрећу приликом кошења траве и том приликом задобио је тешку повреду руке.
Мариновић је, како сазнају "Независне новине", у недјељу косио траву и том приликом је изгубио два прста.
Након несреће, како сазнајемо, један од комшија је помогао Мариновићу и пронашао му прст.
Њему је након несреће пружена прва помоћ, да би потом био пребачен у болницу, гдје су му по сазнањима "Независних новина", прсти поново зашивени.
Хроника
Саобраћајка у Бањалуци, гужва у саобраћају
"Независне новине" сазнају да је Мариновић купио нову косилицу и са њом косио траву, те је у једном моменту дошло до несреће у којој је шеф стручног штаба из Платоне повриједио шаку и остао без два прст.
Екипу Борца, овогодишњег шампиона Премијер лиге БиХ, док Мариновић не буде био способан водити његови помоћнци, што је за неке медије потврдио и потпредсједник Борца Богољуб Зељковић.
Бањалучки великан недавно је прославио 100 година постојања, а највећи поклон својим навијачима и симпатизерима поклонио је титулу шампиона БиХ.
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